Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий

Государственная дума РФ приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Об этом сообщается на сайте Думы.

Проектом закона предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также их участников.

Согласно документу, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и социальными гарантиями.