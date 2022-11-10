Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Думы.
Проектом закона предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции».
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также их участников.
Согласно документу, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и социальными гарантиями.