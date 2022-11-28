«Инструмент стратегического сдерживания»: что делает МиГ-31 уникальным истребителем в составе ВКС России

Минобороны России продемонстрировало кадры воздушного патрулирования сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 в зоне СВО. Этот самолёт используется для обнаружения, опознавания и уничтожения летательных аппаратов. Ранее этот истребитель ликвидировал несколько машин ВВС Украины. МиГ-31 может сопровождать до десяти летательных аппаратов и обстреливать шесть целей одновременно. По мнению экспертов, истребитель имеет большое значение для обороноспособности России, поскольку обладает высочайшей скоростью и способностью преодолевать системы ПВО.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте видео воздушного патрулирования сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 в зоне проведения спецоперации. На кадрах можно увидеть подготовку самолёта к боевому дежурству, подъём в небо, полёт и посадку на аэродром.

Как сообщил штурман экипажа МиГ-31, самолёт прикрывает войска и объекты ВС РФ в районе линии боевого соприкосновения от ударов средств воздушного нападения и разведки противника.

«Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса «воздух — воздух», — рассказал лётчик.

В середине ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении экипажем МиГ-31 украинского бомбардировщика Су-24, обнаруженного во время воздушного патрулирования.

«Во время дежурства в воздухе была обнаружена и опознана воздушная цель. По согласованию с командным пунктом было выполнено наведение на цель и пуск управляемой ракеты с последующим сопровождением воздушной цели до момента её пропадания», — говорит командир экипажа самолёта МиГ-31.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России

© Минобороны РФ

Ранее Минобороны РФ сообщало об успешной ликвидации российским истребителем ещё одного Су-24 и штурмовика Су-25 ВСУ.

В беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что благодаря современному вооружению МиГ-31 успешно несёт боевую вахту в зоне спецоперации.

«Прежде всего МиГ-31 работает на Украине как истребитель-перехватчик и выполняет свои задачи достаточно успешно. У него большой арсенал оружия. Он может брать ракеты «воздух — воздух» разного калибра. Также он передаёт информацию о воздушной обстановке и целях на другие самолёты ВКС», — пояснил Попов.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев в комментарии RT, в свою очередь, отметил, что в зоне СВО МиГ-31 востребован как средство передачи информации на многофункциональные самолёты Су-27, Су-30 и Су-35.

«МиГ-31 используется для обнаружения радиолокационных целей и последующей выдачи целеуказания самолётам, которые действуют в группе. Это позволяет воздушным судам не включать свои радиолокационные станции, что естественным образом повышает их безопасность во время боевого дежурства», — подчеркнул Хатылев.

Перехват и уничтожение

МиГ-31 — первый отечественный боевой самолёт четвёртого поколения. Машина была создана в советский период для перехвата и уничтожения различных воздушных целей на любых высотах. Необходимые для этого лётные возможности прежде всего были обеспечены мощными двухконтурными двигателями Д-30Ф6.

В настоящее время Воздушно-космические силы России эксплуатируют модернизированную версию перехватчика МиГ-31БМ. Её основной функционал состоит в мониторинге воздушного пространства, борьбе с различными вражескими летательными аппаратами и обеспечении безопасных условий для нанесения массированного ракетно-бомбового удара.

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Усовершенствованный истребитель может вести боевую работу на высотах более 20 тыс. м и развивать скорость до 3 тыс. км/ч. Как следует из материалов военного ведомства, МиГ-31БМ способен поражать сверхзвуковые воздушные цели, движущиеся на скорости 2,3 тыс. км/ч, и наносить удары по наземным объектам.

«Высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Современная модификация МиГ-31 имеет дальний радиус действия. На машине установлена новая система управления вооружением и радиолокационное оборудование, которые позволяют обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км.

«МиГ-31БМ способен сопровождать до десяти воздушных целей, а также поражать шесть целей одновременно», — подчёркивают в военном ведомстве РФ.

По оценкам Минобороны, в результате модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с базовой версией увеличилась в 2,6 раза.

Истребитель-перехватчик МиГ-31

© Минобороны РФ

Важнейшую роль в процессе поиска вражеских летательных аппаратов и в наведении на них средств противовоздушной обороны выполняет радиолокационная станция (РЛС) «Заслон-М» разработки НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова.

Во многом благодаря её возможностям звено из двух МиГ-31БМ способно развернуть в небе два автономных радиолокационных поля протяжённостью до 500 км. Кроме того, по информации «Ростеха», радар превращает истребитель фактически в командный пункт.

«В частности, мощный радар может использоваться для наведения на воздушные цели управляемых ракет, запущенных с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания. Самолёт может использоваться и в качестве своеобразного воздушного командного пункта, координирующего действия истребителей иных типов, оснащённых менее мощными радарами», — сообщается на сайте госкорпорации.

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МиГ-31БМ, как и другие типы отечественной военной техники, коснулось импортозамещение. В конце ноября прошлого года военные и авиастроительный завод «Сокол» (Нижний Новгород) отчитались о замене практически всех иностранных комплектующих на модернизированных истребителях.

«Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас всё производится на территории России», — сообщили на нижегородском предприятии, которое проводит капитальный ремонт и модернизацию парка МиГ-31.

Ещё одной современной модификацией уникальной советской машины является МиГ-31К — носитель гиперзвукового комплекса «Кинжал». В прошлом году в составе ВКС был сформирован полк из этих боевых платформ.

Боевой дебют практически неуязвимой для современных средств ПВО аэробаллистической ракеты состоялся 18 марта. Это оружие уничтожило крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Согласно официальным данным, в ходе СВО «Кинжалами» наносятся удары по особо важным целям. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ракета «показала свои блестящие характеристики».

«Собственно, и такой ракеты ни у кого ещё нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — отметил Шойгу.

Высокую оценку «Кинжалу» дал и командующий объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин.

Пуск ракеты «Кинжал» с МиГ-31К

Российские военные рассматривают гиперзвуковой комплекс как средство сдерживания НАТО. В августе три МиГ-31К были переброшены в Калининградскую область для круглосуточного боевого дежурства. В конце октября МиГ-31К приняли участие в тренировке сил стратегического сдерживания под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Выдающиеся возможности»

По данным «Ростеха», российская промышленность работает над продлением ресурса парка МиГ-31БМ на несколько тысяч лётных часов, что позволит эксплуатировать эти самолёты около десяти лет — до появления более современной замены.

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) находится на стадии опытно-конструкторских работ», — сообщается на сайте госкорпорации.

В то же время, как полагает Сергей Хатылев, на сегодняшний день острой необходимости в замене МиГ-31 нет. По мнению эксперта, самолёт ещё обладает серьёзным модернизационным потенциалом.

«На мой взгляд, необходимо продолжать совершенствовать МиГ-31. У этой машины выдающиеся возможности: прежде всего это высочайшая скорость, большие высоты боевой работы, способность преодолевать системы ПВО. По ряду характеристик МиГ-31 по-прежнему нет равных», — резюмировал Хатылев.