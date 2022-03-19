Минобороны России: российские военные ракетами «Кинжал» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили подземный склад с боеприпасами ВСУ при помощи авиационного ракетного комплекса «Кинжал», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск», — сказал Конашенков.

Уточняется, что соответствующий склад с боеприпасами находился в населённом пункте Делятин, который располагается в Ивано-Франковской области Украины.

Ранее Конашенков заявил, что российский береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.

Также 19 марта в российском оборонном ведомстве сообщили, что Военно-космические силы России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов.