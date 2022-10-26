«Задачи выполнены в полном объме»: под руководством Путина прошла тренировка сил стратегического сдерживания

Под руководством Владимира Путина состоялась тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. В рамках проверки производился запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ходе тренировки отрабатывались задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

Кадры тренировки российских стратегических сил сдерживания, которая прошла под руководством Владимира Путина

Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил сдерживания. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что все поставленные задачи были выполнены.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении.

В ходе тренировок с государственного испытательного космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура проведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Баллистическая ракета «Синева» запущена в том же направлении из акватории Баренцева моря.

Отмечается, что к осуществлению задач в ходе тренировки также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Кроме того, в рамках тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного составов по организации управления войсками.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в ходе тренировки отрабатывались задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

Отметим, что предшествующие учения сил стратегического сдерживания проводились 19 февраля. Под руководством Владимира Путина были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

В учениях принимали участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

ВКС провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». С кораблей Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» проводился в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Кроме того, с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была выпущена ракета «Ярс».

Наряду с этим ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС поразили цели на полигонах Пембой и Кура, выпустив крылатые ракеты воздушного базирования.

Помимо прочего, из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Карелия» по полигону Кура была выпущена баллистическая ракета «Синева».

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки российских стратегических сил сдерживания

Ситуация вокруг «грязной бомбы»

Российская сторона ранее заявила, что располагает информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы» на украинском театре военных действий. Речь идёт о контейнере с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов провёл 24 октября брифинг, в ходе которого были обнародованы имеющиеся у Минобороны РФ сведения о подготовке Украиной «грязной бомбы».

В этот же день силы и средства Минобороны РФ были приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

26 октября Владимир Путин вновь высказался о планах украинского руководства на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По словам российского лидера, Украина превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов.

«Накачивают вооружением, в том числе тяжёлым. Оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие: ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», — сказал президент.

23 октября Шойгу провёл ряд телефонных разговоров с главами зарубежных оборонных ведомств, в ходе которых министр озвучил опасения российской стороны относительно «грязной бомбы». В частности, Шойгу провёл беседы с коллегами из Турции, Франции, США и Великобритании.

Позднее Шойгу провёл ещё два телефонных разговора — с индийским и китайским коллегами, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхэ, — в ходе которых донёс до них информацию о вероятных провокациях со стороны Киева с применением «грязной бомбы».