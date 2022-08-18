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В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами» для стратсдерживания

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В Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.

«В рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трёх самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что будет организовано круглосуточное боевое дежурство.

В рамках полёта МиГ-31 отработали взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтийского флота.

Ранее сообщалось об учениях морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами на полигоне Хмелёвка в Калининградской области.

В манёврах было задействовано около 300 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

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