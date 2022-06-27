В Калининградской области проходят учения морпехов Балтийского флота

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На полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходят учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.
В Калининградской области проходят учения морпехов Балтийского флота
  • РИА Новости

Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Отрабатывают действия в наступлении и обороне, выполняют задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что около 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники задействованы в учениях. 

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.

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