В Калининградской области проходят учения морпехов Балтийского флота

На полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходят учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.

Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Отрабатывают действия в наступлении и обороне, выполняют задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что около 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники задействованы в учениях.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.