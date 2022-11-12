«Вечные машины»: какую роль в истории отечественной авиации сыграл стратегический бомбардировщик Ту-95

12 ноября 1952 года в небо впервые поднялся советский стратегический межконтинентальный бомбардировщик Ту-95. Он создавался как носитель для первой советской атомной бомбы, однако был приспособлен и для использования обычного вооружения, в том числе ракетного. Высокая надёжность, экономичность и глубокий задел для модернизации позволяют Ту-95 нести боевую службу и в наши дни. По словам аналитиков, благодаря появлению этого самолёта СССР смог обеспечить стратегический паритет с США.

70 лет назад в небо впервые поднялся советский стратегический бомбардировщик Ту-95, за штурвалом которого находился лётчик-испытатель Алексей Перелёт.

Разработка этого самолёта началась во второй половине 1940-х годов. Для достижения военно-стратегического паритета с США в СССР тогда велась активная работа по созданию атомной бомбы. Параллельно с этим проектировался и новый бомбардировщик — носитель для ядерного оружия.

Первым результатом этой работы стал бомбардировщик Ту-4. Он был создан на основе американского самолёта В-29, несколько экземпляров которого попали в СССР во время Второй мировой войны.

Ту-4 был принят на вооружение в 1949 году, однако практическая дальность его полёта составляла 5,1 тыс. км, что не позволяло ему нанести потенциальный удар по территории Соединённых Штатов.

Кроме того, у Ту-4 был ещё один недостаток — его максимальная скорость составляла всего порядка 558 км/ч, что делало самолёт уязвимым для нового поколения истребительной авиации. Помимо этого, такая скорость была недостаточной для того, чтобы бомбардировщик своевременно покинул место сброса атомной бомбы.

Поэтому параллельно с его разработкой в КБ Туполева шла разработка принципиально нового бомбардировщика с улучшенными показателями по скорости и дальности — Ту-95.

Носитель «Царь-бомбы»

Одним из главных вопросов при создании Ту-95 стал выбор типа двигателя: турбореактивный или турбовинтовой. Для обеспечения необходимых параметров по дальности и скорости оптимальной оказалась турбовинтовая силовая установка. Она была более экономичной и позволяла воздушному судну совершать длительный полёт без дозаправки.

В октябре 1951 года на опытном заводе №156 началась постройка первого образца Ту-95. Через год он был готов, и в разобранном виде его доставили на лётно-испытательную и доводочную базу ОКБ в Жуковском для окончательной сборки и подготовки к испытаниям.

Первый полёт, состоявшийся 12 ноября 1952 года, длился 50 минут и проходил на высоте 1150 м. До конца года было выполнено ещё несколько испытательных полётов.

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К середине мая 1953 года опытный образец успел выполнить 16 полётов с общим налётом около 21 часа, однако затем испытания прервала катастрофа. 11 мая под Ногинском разбился первый лётный образец. Погибли командир корабля Алексей Перелёт, два члена экипажа и технический специалист, участвовавший в испытаниях. Семеро других участников полёта спаслись.

Впоследствии лётчику-испытателю Алексею Перелёту за вклад в создание Ту-95 было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей 2ТВ-2Ф, вызванное нарушением технологии при изготовлении шестерни редуктора. Эта проблема была учтена при создании второго лётного образца, на котором использовался уже другой двигатель — ТВ-12 (НК-12).

Лётные испытания и доводки второго опытного образца закончились 20 января 1956 года, а в сентябре 1957 года Ту-95 был принят на вооружение.

Максимальная скорость Ту-95 составляла 882 км/ч, практическая дальность полёта — 12 100 км, практический потолок — 11 900 м. Экипаж «стратега» насчитывал восемь-девять человек.

На самолёте было установлено четыре ТВД НК-12, тяга каждого из которых составляла 12 тыс. кгс.

Ту-95 мог поднимать до 12 тыс. кг боевой нагрузки, которая в основном состояла из свободнопадающих фугасных или ядерных бомб калибра от 1500 до 9000 кг. Помимо этого, для обороны от самолётов противника Ту-95 оснащался шестью спаренными 23-мм пушками АМ-23. Их общий боезапас составлял 2,5 тыс. выстрелов.

В кабине для стрелка советского стратегического бомбардировщика Ту-95. Снято лётчиками американского истребителя F-4 «Фантом»

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В дальнейшем самолёт смог брать на борт также ракетное вооружение различных типов.

Вслед за первым серийным образцом практически сразу появилась ещё одна модификация Ту-95 с улучшенными характеристиками — Ту-95М. Тяга каждого двигателя на нём составляла 15 тыс. кгс, максимальная скорость самолёта достигала 905 км/ч, а практическая дальность полёта — 13 200 км.

Всего насчитывается несколько десятков вариантов Ту-95, в том числе ракетоносцы, самолёты-разведчики, самолёты противолодочной обороны, учебные Ту-95 и летающая лаборатория с атомным реактором.

Стоит отметить, что именно Ту-95 участвовал в испытаниях в 1961 году самой мощной в истории человечества термоядерной бомбы, также прозванной «Царь-бомбой».

На основе Ту-95 был также создан пассажирский межконтинентальный лайнер — Ту-114.

В общей сложности советские инженеры выпустили порядка 500 Ту-95 разных модификаций, а также около 100 экземпляров Ту-142 (дальний противолодочный самолёт, созданный на базе Ту-95).

70 лет на службе

В ходе серийной постройки Ту-95 неоднократно модернизировался, что позволило ему остаться в строю до наших дней.

Одна из последних модернизаций проекта прошла в 2020 году, когда публике был представлен Ту-95МСМ.

Ту-95МСМ

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Как сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации, обновлённый Ту-95 оснащён новыми системами управления вооружением, современным пилотажно-навигационным оборудованием, бортовым комплексом связи, радиолокационной станцией и средствами объективного контроля.

Модернизации подверглись и двигатели. В 2020 году в компании «ОДК-Кузнецов» сообщили, что ресурс обновлённого двигателя НК-12МПМ для Ту-95 должен увеличиться в четыре раза.

В результате модернизации у Ту-95 существенно возросла точность навигации и показатели надёжности, продлён срок эксплуатации авиационного комплекса, а также улучшены взлётно-посадочные характеристики.

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, сегодня российские Ту-95 регулярно совершают патрулирование «над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов».

«Во время таких полётов отрабатываются различные вопросы слётанности экипажей и различных элементов профессиональной подготовки», — указано на сайте.

Несмотря на солидный возраст, первое боевое применение Ту-95 состоялось относительно недавно — 17 ноября 2015 года. Тогда Ту-95МС совместно с Ту-160 и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.

«Инструмент ядерного сдерживания»

По словам заслуженного военного лётчика РФ генерал-майора в отставке Владимира Попова, создание Ту-95 стало важным достижением для СССР, так как благодаря этому Советский Союз обеспечил себе стратегический паритет с США.

«Ту-95 создавался как самолёт стратегической авиации, способный носить ядерные боеприпасы. Это было время жёсткого противостояния с Западом, поэтому нужна была «длинная рука», которая могла бы доставить ядерные, термоядерные и водородные бомбы до целей на североамериканском континенте. А учитывая, что можно было сделать дозаправку на пересадочных пунктах стран Варшавского договора или на Кубе, то фактически он был способен долететь в любую точку мира. Для противника, я думаю, это была угроза номер один. До того как пошло массовое производство межконтинентальных баллистических ракет, Ту-95 был основным инструментом ядерного сдерживания», — сказал Попов в беседе с RT.

Пилот в кабине стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии

РИА Новости

© Минобороны России

Важным достоинством Ту-95 он назвал большой модернизационный ресурс.

«Это самый модернизируемый аппарат, который позволяет на своём борту разместить и новую навигационную систему, и прицельную базу. Более того, он является носителем ядерного оружия, может брать свободнопадающие бомбы, управляемые бомбы, корректируемые бомбы, ракеты. У него гамма авиационных боеприпасов такая широкая, что он отвечает всем современным требованиям. То же относится и к лётным показателям, показателям грузоподъёмности. В принципе, этот самолёт является образцом экономичности и надёжности. До сих пор среди турбовинтовых самолётов ему нет равных», — говорит Владимир Попов.

В свою очередь, историк авиации и писатель Николай Бодрихин отнёс к основным преимуществам Ту-95 низкий расход топлива.

«Его колоссальное отличие в том, что он турбовинтовой и потребляет горючего примерно в пять раз меньше, чем, например, американский турбореактивный B-52. Это качество за годы эксплуатации позволило сэкономить огромные объёмы топлива. Вот в чём гигантское наследие Андрея Туполева, это просто гениальное решение», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

С его точки зрения, Ту-95 будет ещё долго служить в российских ВВС.

«Это вечные машины, которые можно совершенствовать в части двигателестроения и другого оборудования. Я думаю, Ту-95 ещё прослужит как минимум 20 лет. Так что он и дальше будет беспокоить потенциальных противников своими постоянными пролётами в районе Аляски и Тихого океана», — говорит Бодрихин.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Попов.

«Ту-95 до сих пор является достойным представителем военно-воздушных сил. Он может в любое время выпустить десятки ракет, которые способны огибать местность, самостоятельно определять цель, маневрировать. Это машина, которая по качеству своих тактико-технических данных побила многие рекорды, в том числе и мировые. Даже сегодня это самый быстрый турбовинтовой самолёт. Конечно, у нас есть более современная модель — Ту-160, которая представляет из себя сверхзвуковой ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Но Ту-95 рано списывать. Ещё лет 20—25 он будет способен стоять на защите России», — заключил эксперт.