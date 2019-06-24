«Стали искать намёк»: 60 лет назад Хрущёв пригрозил американцам «кузькиной матерью»

24 июня 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв произнёс легендарную фразу о «кузькиной матери» во время беседы с американским вице-президентом Ричардом Никсоном на выставке в Сокольниках. Советский лидер пообещал «догнать и перегнать США». Как считают эксперты, Хрущёв не собирался угрожать Белому дому и не имел в виду ничего конкретного. Однако высказывание озадачило Вашингтон. Фраза главы СССР оказалась пророческой — в 1961 году Советский Союз установил ядерный паритет с Соединёнными Штатами после испытания бомбы АН-602. Боеприпас получил неофициальное название «Кузькина мать».

60 лет назад первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв произнёс свою знаменитую фразу о «кузькиной матери» в ходе беседы с вице-президентом США Ричардом Никсоном на Американской национальной выставке в Сокольниках.

За шесть недель экспозицию посетили около 3 млн человек. Её организаторы стремились показать советским гражданам привлекательную сторону американского образа жизни и достижения капиталистической экономики. На выставке были представлены автомобили, бытовая техника, предметы моды, книги, картины, пресса и даже газированная вода.

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«В частности, на экспозиции продемонстрировали коттедж в разрезе, который должен был показать советским людям быт средней американской семьи — с телевизором, стиральной машиной, современной плитой и прочими техническими новинками. Дом привлёк внимание Хрущёва», — заявил в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, вид коттеджа вызвал у первого секретаря ЦК КПСС некоторое раздражение.

«Советский лидер действовал по принципу «догнать и перегнать Америку», и, если видел то, чего не было у нас, это задевало его за живое», — подчеркнул политолог.

Эксперт указал, что сначала лидер СССР отметил хлипкость и недолговечность строения. Когда ему ответили, что американцам не нужно прочное жилье, поскольку через некоторое время можно взять кредит и построить новое, он в сердцах сказал: «Мы ещё покажем вам кузькину мать».

Современная кухня в главном павильоне Американской национальной выставки в Сокольниках

© Фото из рекламного буклета / Архив Владимира Кузнецова

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк не видит в истории с высказыванием Хрущёва ничего экстраординарного.

«Острые выражения, даже более крутые, часто используют политические лидеры как на Западе, так и на Востоке. Всё дело было в растерявшемся переводчике», — отметил он.

По словам эксперта, тот передал его слова дословно: «Мы вам покажем мать Кузьмы».

«Никсон, конечно, не знал, кто такой Кузьма и что не так с его матерью. А всё неизвестное имеет свойство вызывать озабоченность и страх», — подчеркнул Батюк.

Американская национальная выставка

© Library of Congress

Как писал переводчик Виктор Суходрев в своей книге «Язык мой — друг мой», его коллега из Бюро переводов МИД Юрий Лепанов, сопровождавший в тот день Хрущёва, придерживался своего способа перевода идиоматических выражений: сначала всё дословно переводил, а затем уже разъяснял.

«И тогда, на выставке, он сперва перевёл: «Мы вам покажем мать Кузьмы», а потом пытался объяснить, что это значит, но, кажется, не очень удачно. Да удачно и невозможно было перевести, потому что пресловутая «кузькина мать» в словарях толкуется как выражение грубой угрозы (у В. И. Даля, например: «показать кому кузькину мать — наказать, сделать какое зло»)», — вспоминал Суходрев.

Впоследствии Хрущёв достаточно тепло отозвался о выставке, заявив, что она вызвала у него ощущение «хорошей зависти», желание иметь всё, что на ней представлено, в Советском Союзе. При этом американская сторона никак не могла понять, что имел в виду глава СССР, упомянув пресловутую «кузькину мать».

«Как известно, у страха глаза велики. В высказывании Хрущёва стали искать угрожающий намёк на что-то конкретное — тайные планы или тайное оружие», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, впоследствии название «Кузькина мать» негласно закрепилось за советской термоядерной авиационной бомбой АН-602 (второе неофициальное название — Царь-бомба).

Копия водородной бомбы АН-602 на выставке «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха»

© Владимир Астапкович / РИА Новости

«В 1950-е годы мир можно было назвать биполярным только с большой натяжкой. Ядерное оружие у нас было, но американцы всё ещё существенно опережали СССР и по количеству боеголовок, и по уровню развития средств их доставки», — рассказал Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что в США полным ходом разрабатывались планы ядерного нападения на Советский Союз, и Белый дом чувствовал себя хозяином положения.

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Однако уже вскоре после того, как Хрущёв вспомнил о «кузькиной матери», ситуация резко изменилась. 30 октября 1961 года в СССР прошли испытания АН-602. Мощность взрыва достигла 58,6 мегатонны, что почти в четыре раза превышало показатели любого американского ядерного боеприпаса того времени. Гипотетически само устройство бомбы позволяло увеличить её мощность до 100 мегатонн.

«СССР продемонстрировал вероятному противнику способность производить ядерное оружие неограниченной мощности. Это потрясло Запад, оказало мощное психологическое воздействие на американцев и сделало мир по-настоящему биполярным», — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, Хрущёв не имел в виду ничего конкретного, когда пообещал США показать «кузькину мать». Советский лидер говорил о развитии науки, технологий и экономики в целом. Однако его слова оказались пророческими.