В Минобороны сообщили о 15-часовом полёте бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 провели 15-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана, на отдельных участках маршрута их сопроводили истребители ВВС Великобритании, сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана», — говорится в сообщении ведомства.

Истребительное сопровождение осуществили самолёты МиГ-31. Во время полёта экипажи Ту-95 отработали дозаправку в воздухе.

На отдельных участках маршрута российские самолёты сопроводили истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Ранее в пресс-службе Королевских ВВС сообщили, что британские истребители поднимались в воздух для сопровождения четырёх российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания Великобритании».