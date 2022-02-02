ВВС Британии сообщили, что сопроводили четыре российских бомбардировщика Ту-95

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Британские истребители поднимались в воздух для сопровождения четырёх российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания Великобритании».
ВВС Британии сообщили, что сопроводили четыре российских бомбардировщика Ту-95
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Королевских ВВС.

«Истребители Typhoon Сил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера Voyager были подняты в небо в связи с приближением неопознанного летательного аппарата к району особого внимания Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолёта «Медведь», — сказала представитель ведомства.

Как подчёркивает агентство, российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Великобритании.

В декабре два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении самолётов Су-35С провели плановый полёт над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

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