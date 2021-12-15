Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над водами Охотского и Японского морей

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении самолётов Су-35С провели плановый полёт над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над водами Охотского и Японского морей
  • © Министерство обороны РФ

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что самолёты сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ранее в Национальном центре управления обороной России заявили, что российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем.

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