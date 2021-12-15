Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над водами Охотского и Японского морей
- © Министерство обороны РФ
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей», — приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что самолёты сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Ранее в Национальном центре управления обороной России заявили, что российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем.