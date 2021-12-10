Российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик ВМС США над Чёрным морем
- РИА Новости
Как отмечается, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Самолёт-разведчик Р-8А ВМС США был идентифицирован и сопровождён над акваторией Чёрного моря.
Отмечается, что российский истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного военного самолёта от госграницы России. Нарушения границы допущено не было.
В НЦУО добавили, что полёт российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
9 декабря российские истребители сопроводили пять военных самолётов США и Франции над Чёрным морем.