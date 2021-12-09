Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США и Франции над Чёрным морем

Российские истребители 9 декабря сопроводили пять военных самолётов США и Франции над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Как передаёт РИА Новости, в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции, самолёт разведчик CL-600 Artemis сухопутных войск США, стратегический самолёт разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции были идентифицированы и сопровождены над акваторией Чёрного моря.

Отмечается, что российские истребители вернулись на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолётов от госграницы России. Нарушения границы допущено не было.

В НЦУО добавили, что полёты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

8 декабря российские истребители Су-27 сопроводили истребители Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции над Чёрным морем.