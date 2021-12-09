Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США и Франции над Чёрным морем

Короткая ссылка
Российские истребители 9 декабря сопроводили пять военных самолётов США и Франции над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США и Франции над Чёрным морем
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции, самолёт разведчик CL-600 Artemis сухопутных войск США, стратегический самолёт разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции были идентифицированы и сопровождены над акваторией Чёрного моря.

Отмечается, что российские истребители вернулись на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолётов от госграницы России. Нарушения границы допущено не было.

В НЦУО добавили, что полёты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

8 декабря российские истребители Су-27 сопроводили истребители Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции над Чёрным морем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить