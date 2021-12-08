Российские истребители сопроводили три французских самолёта над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили истребители Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.

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«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение. Экипажам истребителей удалось опознать воздушные цели как два тактических истребителя Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции. Российские истребители сопроводили французские самолёты над акваторией Чёрного моря. Нарушения государственной границы России не допущено. 3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США над Чёрным морем.