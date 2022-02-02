ВВС Норвегии и Британии сопроводили российские Ту-142 на северо-востоке Атлантики

Истребители Военно-воздушных сил Норвегии и Британии сопроводили российские противолодочные самолёты Ту-142 в ходе полёта на северо-востоке Атлантики.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на российский Северный флот.

Отмечается, что два российских Ту-142 успешно выполнили полёт в район северо-восточной Атлантики с целью участия в учении по поиску подводных лодок.

Полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана в строгом соответствии с международными правилами. В ходе полёта над Баренцевым морем Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

«На разных этапах полёта самолёты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Королевских ВВС сообщили, что британские истребители поднимались в воздух для сопровождения четырёх российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания Великобритании».