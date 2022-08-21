«Наносим удары по особо важным целям»: Шойгу рассказал о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ трижды применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине. Как заявил министр, удары этим типом оружия наносятся по особо важным целям. Шойгу подчеркнул, что ракетами с такой скоростью и проникающими способностями не обладает никто, кроме России.

Российские военные с начала спецоперации на Украине трижды применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — сказал министр. По его словам, удары этим типом ракет наносятся по особо важным целям.

«Её фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что таким оружием, кроме России, не располагает никто. «Собственно, и такой ракеты ни у кого ещё нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — отметил Шойгу.

При этом министр высказался о западных образцах оружия, которые применяются украинскими военными. Шойгу упомянул в этой связи гаубицы M777. По его словам, этот тип оружия сложен в эксплуатации.

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«Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль», — сказал министр.

Кроме того, говоря о противотанковых ракетных комплексах Javelin, Шойгу отметил, что российские военные научились с ними бороться.

«Не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продаёт. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin. — RT) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», — пояснил министр.

В то же время он рассказал, что российские специалисты изучают захваченную на Украине трофейную зарубежную технику, чтобы определить методы борьбы с ней и основные недостатки.

Минобороны — о ходе спецоперации

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в ходе брифинга 21 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексом западного производства», — сказал он.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

Кроме того, в Запорожской области ударом оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 т дизельного топлива для военной техники.

Помимо этого, противник потерял более 100 человек в результате ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области. По итогу этих ударов также уничтожено семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Ещё более 30 человек личного состава ВСУ, один танк и пять специальных автомобилей уничтожены в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В то же время продолжаются удары артиллерии, ракетных войск и авиации по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в ДНР и Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.

Наряду с этим уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР. На территории Донецкой Народной Республики также поражены два склада горючего для военной техники, артиллерийская батарея и пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*.

Помимо этого, в Херсонской области уничтожено на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников на территории ДНР. В Харьковской области перехвачен один снаряд РСЗО «Ольха».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1785 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин.

Также российские войска поразили 810 боевых машин РСЗО, 3323 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.

Обстановка в ДНР и ЛНР

В Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ продолжают наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

По данным Донецка, противник выпустил по территории республики 244 боеприпаса из РСЗО БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов. Наряду с этим против ДНР применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.

В результате огня со стороны украинских войск обстреляны девять населённых пунктов республики.

В то же время совместными усилиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено две артиллерийские установки, один танк и три бронетранспортёра. Потери среди личного состава противника составили более 25 националистов.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки силы республики уничтожили до 45 человек личного состава противника, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и шесть единиц специальной автомобильной техники.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).