«Наносим удары по особо важным целям»: Шойгу рассказал о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе спецоперации
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Российские военные с начала спецоперации на Украине трижды применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — сказал министр. По его словам, удары этим типом ракет наносятся по особо важным целям.
«Её фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», — пояснил министр.
Он подчеркнул, что таким оружием, кроме России, не располагает никто. «Собственно, и такой ракеты ни у кого ещё нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — отметил Шойгу.
При этом министр высказался о западных образцах оружия, которые применяются украинскими военными. Шойгу упомянул в этой связи гаубицы M777. По его словам, этот тип оружия сложен в эксплуатации.Также на russian.rt.com В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами» для стратсдерживания
«Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль», — сказал министр.
Кроме того, говоря о противотанковых ракетных комплексах Javelin, Шойгу отметил, что российские военные научились с ними бороться.
«Не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продаёт. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin. — RT) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», — пояснил министр.
В то же время он рассказал, что российские специалисты изучают захваченную на Украине трофейную зарубежную технику, чтобы определить методы борьбы с ней и основные недостатки.
Минобороны — о ходе спецоперации
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в ходе брифинга 21 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексом западного производства», — сказал он.
- Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине
Кроме того, в Запорожской области ударом оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 т дизельного топлива для военной техники.
Помимо этого, противник потерял более 100 человек в результате ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области. По итогу этих ударов также уничтожено семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Ещё более 30 человек личного состава ВСУ, один танк и пять специальных автомобилей уничтожены в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
В то же время продолжаются удары артиллерии, ракетных войск и авиации по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в ДНР и Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.
Наряду с этим уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР. На территории Донецкой Народной Республики также поражены два склада горючего для военной техники, артиллерийская батарея и пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*.
Помимо этого, в Херсонской области уничтожено на боевых позициях две американские гаубицы М777.
Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников на территории ДНР. В Харьковской области перехвачен один снаряд РСЗО «Ольха».
В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1785 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин.
Также российские войска поразили 810 боевых машин РСЗО, 3323 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.
Обстановка в ДНР и ЛНР
В Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ продолжают наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
По данным Донецка, противник выпустил по территории республики 244 боеприпаса из РСЗО БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов. Наряду с этим против ДНР применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.
В результате огня со стороны украинских войск обстреляны девять населённых пунктов республики.
В то же время совместными усилиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено две артиллерийские установки, один танк и три бронетранспортёра. Потери среди личного состава противника составили более 25 националистов.
В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки силы республики уничтожили до 45 человек личного состава противника, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и шесть единиц специальной автомобильной техники.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).