«Оставаться на высоте»: как автоматы АК-12 будут доработаны с учётом опыта спецоперации на Украине

Автомат АК-12 будет доработан с учётом опыта его применения в ходе специальной военной операции на Украине. Выпуск обновлённого оружия начнётся в 2023 году, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников. По его словам, концерн сформировал рабочую группу, которая уже собрала перечень замечаний. Автомат АК-12 калибра 5,45 мм был принят на вооружение в 2018 году и проходил доработку по итогам использования в войсках. С точки зрения экспертов, в обозримой перспективе АК-12 останется основным лёгким вооружением российской армии, причём этот автомат, как и другие изделия такого типа, будет модернизироваться с учётом боевого опыта.

Российский автомат АК-12 будет доработан с учётом опыта его боевого применения в ходе спецоперации на Украине. Обновлённую версию этого оружия начнут выпускать в 2023 году, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

«С началом специальной военной операции мы создали рабочую группу, которая в каждодневном режиме во взаимодействии с заказчиком все вопросы отрабатывала. У нас есть перечень замечаний по итогам эксплуатации... В 2023 году уже пойдёт в очередной раз доработанный образец», — заявил Лушников в эфире «Соловьёв LIVE».

«АК-12 постоянно изменяется. Мы взаимодействуем, работаем с заказчиком, видим его потребности и постоянно модернизируем автомат. Это абсолютно нормальная история: легендарный АК-47 дорабатывался десять лет уже после принятия его на вооружение», — подчеркнул президент концерна.

По его словам, для полной адаптации личного состава к новому стрелковому оружию потребуется время.

«Когда он поступил в войска в 2018 году, это был совершенно новый автомат с достаточно большим количеством нововведений. Он по-другому собирается и разбирается, по-другому эксплуатируется. Конечно, когда ты даёшь людям новое, ты должен обучить, показать, объяснить. Когда первые образцы поступили в войска, мы создали специальную группу, которая поехала по частям, чтобы наглядно объяснить, как с ним работать, что там нового, и, конечно же, услышать обратную связь», — отметил Лушников.

Новый калашников



Напомним, разработка АК-12 началась в 2011 году. Позднее он был представлен для участия в конкурсе Минобороны России на создание автомата в рамках испытаний экипировки «Ратник». Новое оружие должно было заменить устаревший АК-74М, являющийся основным оружием Сухопутных войск ВС РФ.

Однако в начале 2015-го по итогам госиспытаний было объявлено, что новый автомат Калашникова не соответствует требованиям технического задания. Весной того же года новое руководство концерна приняло решение отказаться от разработки АК-12 в том виде, в каком он существовал, и переключиться на проект под рабочим названием АК-400.

В новом варианте были совмещены технические решения АК-74М и коммерчески успешного изделия сотой серии — АК-103.

Автомат АК-12 на выставке вооружений форума «Армия-2021»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Обновлённое оружие снова получило название АК-12 и вместе с унифицированным с ним АК-15 в калибрах 5,45 мм и 7,62 мм соответственно было отправлено на второй этап государственных испытаний. На этот раз Минобороны решило, что изделие соответствует выдвинутым конкурсным требованиям, и автомат прошёл тестирование. В январе 2018 года Минобороны РФ сообщило о решении принять на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15.

Вес АК-12 с пустым магазином составляет 3,7 кг, скорость стрельбы — до 700 выстрелов в минуту. Длина оружия в боевом положении — 935 мм, а со сложенным прикладом — 690 мм.

Также по теме «Прорыв для армии»: как экипировка «Ратник» усилила ВС России В корпорации «Ростех» рассказали, что за последние восемь лет в Вооружённые силы России было поставлено почти 300 тыс. комплектов...

АК-12 оснащён облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Он стал первым российским автоматом с планкой Пикатинни — специальным кронштейном с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов, передних рукояток и другого оборудования.

В августе 2021 года было объявлено, что на военно-техническом форуме «Армия-2021» с Минобороны РФ подписан долгосрочный контракт на поставку автоматов АК-12 в войска.

Основное оружие

«Калашников» уже сообщал о доработке АК-12. По итогам войсковой эксплуатации в 2020 году в автомат были внедрены конструктивные изменения, улучшающие его эргономику и повышающие удобство эксплуатации.

Тогда в концерне констатировали, что совершенствование новых образцов стрелкового оружия — непрерывный процесс, который занимает годы. «Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств», — заявил Дмитрий Тарасов, возглавлявший на тот момент группу компаний «Калашников».

Обучение мобилизованных работе с АК-12 на полигоне в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что модернизация АК-12, учитывающая результаты эксплуатации автомата в реальных боевых действиях, вполне закономерна.

«В таких условиях вскрываются какие-то недостатки, которые в обычное время не чувствовались, им не уделялось должного внимания. Кроме того, нынешняя технологическая ситуация в России достаточно серьёзно отличается от возможностей производства, допустим, год назад. Некоторые виды материалов, возможно, изменили свою стоимость и доступность, что тоже нужно принимать во внимание. Какие-то детали могут стать легче, выполняться из более доступных материалов», — пояснил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что автоматы АК-12 будут эксплуатироваться российскими войсками ещё длительное время.

«Это основное оружие пехоты и других родов войск — морского и воздушного десанта. Автоматы, особенно АК-12 и ему подобные, в ближайшие несколько десятилетий останутся основным лёгким вооружением ВС. Это оружие массового производства и использования, которое не должно ухудшаться по своим свойствам: вес, точность, качество работы, надёжность должны оставаться на высоте», — подчеркнул Корнев.

Также по теме «Приходится искать компромиссы»: как разработчики намерены повысить боевую эффективность российских автоматов Президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что в России прорабатывается вопрос увеличения калибра штатного армейского...

В свою очередь, обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин напомнил, что многие принятые на вооружение образцы стрелкового оружия были доработаны после использования в боевых условиях.

«Другие модели калашникова после тестирования в Афганистане прошли через это, снайперская винтовка Драгунова — всё вооружение через это проходит, это нормальная практика. Заводские испытания — это одно, а когда оружие, или техника, или вооружение испытывается уже непосредственно в условиях боевых действий, всегда вносятся новые корректировки», — рассказал он.

Бутырин считает, что наиболее вероятными улучшениями АК-12 станут облегчение веса, а также новые прицельные приспособления. «В первую очередь стоит ожидать облегчения оружия с применением полимерных материалов. За этим, скорее всего, последует улучшение штатной оптики — возможно, появится штатный коллиматорный прицел», — отметил эксперт.

По его словам, СВО на Украине показала необходимость использования оптических прицелов в обязательном порядке.

«В первую очередь было выявлено, что автоматы не должны быть «слепыми». Это предполагает установку коллиматорных, оптических и тепловизионных прицелов. Кроме того, ситуация требует использования приборов для снижения уровня звука выстрела, глушителей», — отметил обозреватель.

При этом, по его словам, большинство требований к современному стрелковому оружию уже учтено в АК-12.