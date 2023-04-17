В ЛНР два подростка получили ранения при взрыве неизвестного устройства

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Два подростка получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства в городе Ровеньки Луганской Народной Республики.
В ЛНР два подростка получили ранения при взрыве неизвестного устройства
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом сообщает МЧС республики.

«В приёмное отделение Ровеньковской центральной городской больницы доставлены двое подростков с диагнозом «минно-взрывная травма», — приводит сообщение РИА Новости.

Один из пострадавших находится в операционном отделении, второй — в травматологическом отделении.

16 апреля сообщалось, что украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм.

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