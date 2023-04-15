На Купянском направлении: в Минобороны РФ заявили об уничтожении трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

Российские военные за истекшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллеристы сорвали две ротации противника на передовых позициях, уничтожили несколько складов с боеприпасами и опорный пункт украинских войск.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что российские военные на Купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. По его словам, артиллеристы также сорвали две ротации украинских войск на передовых позициях. Помимо этого, уничтожены два склада с украинскими боеприпасами и 152-мм гаубица Д-20.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что армейская авиация РФ нанесла удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ.

Наряду с этим артиллерия группировки уничтожила бригаду ВСУ на бронированных машинах. Кроме того, военные ВС РФ помешали попытке противника вернуть утраченные позиции.

«Расчётами артиллерийского полка группировки «Центр» нанесено огневое поражение, противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве», — рассказал Савчук.

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По словам главы пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, бомбардировочная авиация Южного округа нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ и району сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налёт на пункт временной дислокации 129-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Наряду с этим уничтожено два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии.

На Марьинском направлении артиллеристы поразили район временной дислокации батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Расчётами артиллерии крупного калибра соединения Южного военного округа поражён опорный пункт противника в районе населённого пункта Победа», — сказал Бигма.

Обстрелы Донбасса

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 23 раза, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник вёл огонь из реактивных систем залпового огня, артиллерии калибра 152 и 155 мм. Выпущено в общей сложности 108 единиц различных боеприпасов.

Также по теме Кулемзин сообщил о повреждении домов при обстреле Куйбышевского района Донецка В результате артобстрела ВСУ повреждены дома в Куйбышевском районе Донецка.

Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая и Пантелеймоновка. В результате огня ВСУ по Ясиноватой погибли четыре мирных жителя, ещё 11 получили ранения. Среди них — ребёнок 2016 года рождения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики держат ситуацию с оказанием помощи на контроле. Он призвал жителей быть аккуратнее и отметил, что в праздничные дни противник активнее ведёт обстрелы.

Повреждено девять жилых домов в Горловке и Ясиноватой. Кроме того, в Донецке позднее были зафиксированы повреждения здания одного из детских садов города. В Горловке также зафиксированы повреждения контактной сети трамвайно-троллейбусного управления.

Кроме того, экстренные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Кардашинка», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.