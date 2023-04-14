«Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи»: МО РФ рассказало о боях в западных районах Артёмовска

Российские штурмовые отряды ведут боевые действия высокой интенсивности в западной части Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ. При этом подразделения ВДВ пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Кроме того, ракетные войска и артиллерия выполнили в городе 62 огневые задачи, тогда как авиацией совершено 14 вылетов.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Авиацией Южной группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершено 14 самолётовылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы уничтожили в ходе боевых действий за Артёмовск и Соледар 32 тыс. бойцов ВСУ. На данный момент в кварталах города, по данным RT, может находиться чуть более 6 тыс. украинских боевиков.

Военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко также рассказал, что украинские военные при отступлении с позиций в Артёмовске закладывают комбинированные взрывные устройства.

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Обстановка на направлениях СВО

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, одну боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Также на Купянском направлении пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, тогда как ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки сил «Центр» подверглись уничтожению до 80 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидировано до 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами украинских войск.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

Наряду с этим оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.

В свою очередь, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

День жертв украинской агрессии

Следственный комитет России в День памяти жертв украинской агрессии рассказал о работе по привлечению к ответственности военных преступников, которые девять лет назад в этот день начали настоящий террор и геноцид мирных граждан Донбасса.

«Следственный комитет России установил, что с 2014 года погибли более 5 тыс. человек, из которых более 130 детей, ранения получили около 9,5 тыс. мирных граждан. Следователи устанавливают обстоятельства военных преступлений украинской стороны в рамках возбуждённых уголовных дел, которых уже более 2,8 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проводятся не только в отношении непосредственных исполнителей, но и лиц, отдававших им заведомо преступные приказы.

«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении свыше 680 лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, командиры воинских подразделений», — уточнили в СК.