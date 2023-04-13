RT: общая численность сил Украины в Артёмовске может составлять чуть более 6 тысяч человек

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Общая численность группировки ВСУ внутри городских кварталов Артёмовска с учётом зарубежных наёмников, подразделений Нацгвардии Украины, теробороны и войсковых подразделений может составлять чуть более 6 тыс. человек.
RT: общая численность сил Украины в Артёмовске может составлять чуть более 6 тысяч человек
  • AP

По данным RT, в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР внутри городских кварталов к западу от железной дороги может находиться от четырёх до семи батальонов 93-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

Численность данных подразделений составляет примерно 250—300 человек на батальон. Это связано с боевыми потерями ВСУ, дефицитом медикаментов и боекомплекта.

Кроме того, западнее железной дороги находится от трёх до пяти батальонов 125-й бригады территориальной обороны и от четырёх до пяти батальонов 241-й бригады территориальной обороны.

При этом остальные украинские силы численностью около 30 тыс. человек либо рассредоточены в ближайших пригородах (Хромове, Красном, Ступочках, Богдановке и Миньковке) либо были выведены из Артёмовска на доукомплектование и перевооружение в соседний Часов Яр и не могут быть оперативно брошены в контратаку из-за больших потерь и нехватки техники. 

В настоящее время перемалывание ВСУ как внутри городских кварталов Артёмовска, так и в ближайших пригородах приводит к тому, что на этом направлении Киев теряет по 9—11 тыс. человек в месяц убитыми. 

После полного блокирования снабжения группировка ВСУ в Артёмовске (от бульвара Металлургов на севере до района Бахмутского индустриального техникума на юге) окажется перед выбором: вести бои до исчерпания боекомплекта или потратить остатки вооружения на прорыв и отступление из города.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике пока рано.

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