«Боевые действия высокой интенсивности»: Минобороны РФ рассказало о вытеснении ВСУ из центральных кварталов Артёмовска

Российские штурмовые отряды ведут «боевые действия высокой интенсивности» для вытеснения украинских военных из центральных кварталов Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ. Им оказывают поддержку подразделения ВДВ, которые блокируют переброску резервов ВСУ и возможность отступления противника. По данным RT, общая численность украинской группировки внутри городских кварталов Артёмовска может составлять чуть более 6 тыс. человек.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут «боевые действия высокой интенсивности» для вытеснения украинских военных из центральных кварталов Артёмовска на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Подразделения ВДВ оказывают штурмовикам поддержку на флангах, блокируя переброску резервов и возможность отступления противника.

При этом самолётами ВКС России совершено 12 самолётовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач в районе Артёмовска.

Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что группировка украинских войск в Артёмовске почти полностью блокирована.

«Противник вытеснен на западные окраины Артёмовска, сейчас там идут ожесточённые бои», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у украинских бойцов из-за отсутствия возможности отступить и безуспешных попыток ВСУ доставить им продовольствие и вооружение остаётся небольшой выбор: погибнуть или сдаться в плен.

По данным RT, общая численность украинской группировки внутри городских кварталов Артёмовска может составлять чуть более 6 тыс. человек. При этом около 30 тыс. украинских боевиков либо рассредоточены в ближайших пригородах (Хромове, Красном, Ступочках, Богдановке и Миньковке), либо выведены из Артёмовска на доукомплектование и перевооружение в соседний Часов Яр.

Обстановка на направлениях СВО

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении уничтожено более 35 бойцов ВСУ, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении ударами ликвидировано до 80 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Вдобавок уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Невское (ЛНР).

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подверглись уничтожению до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица «Мста-Б». Также уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны вблизи н. п. Гуляйполе (Запорожская область).

На Херсонском направлении уничтожено до 35 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«Только победа России в СВО позволит обеспечить безопасность страны»

У России нет другого пути, кроме как освободить Украину от неонацизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе.

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«Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира», — сказал он.

По его словам, коллективный Запад под давлением США продолжает накачивать киевский режим вооружением, активно ведёт военную подготовку неонацистов и помогает планировать военные операции. При этом не принимаются во внимание какие-либо потери, поскольку боевые действия ведутся не на территориях стран НАТО.

«Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности американских политиков. После государственного переворота, совершённого в 2014 году в этой стране, США и их вассалы сделали всё для появления неонацистского террористического государства в центре Европы и превратили Украину в плацдарм для противодействия России», — добавил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине увеличилась, но это не повлияет на положительный для России исход СВО.

«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», — сказал он в ходе общения со слушателями «Мастерской новых медиа».