ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские террористы практически блокированы на западных окраинах Артёмовска (Бахмута).