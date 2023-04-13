ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 бойцов ВСУ

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 300 украинских военных и наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские террористы практически блокированы на западных окраинах Артёмовска (Бахмута).