Лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём новом материале, опираясь на данные сотрудника разведки США, сообщил, что Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили себе по меньшей мере $400 млн, которые Вашингтон выделял киевскому режиму на закупку дизельного топлива. При этом, по его словам, глава ЦРУ даже передавал украинской стороне список из 35 наиболее коррумпированных украинских чиновников. Впоследствии Зеленский ограничился увольнением лишь 10 из них.

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили себе сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомлённого сотрудника разведки США.

«Президент Украины и многие в его окружении прикарманивают неисчислимые миллионы долларов из средств, выделяемых США на закупки дизельного топлива. По данным одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году сумма присвоенных средств составила, по крайней мере, $400 млн», — говорится в материале Херша на платформе Substack.

При этом, по мнению другого эксперта, уровень коррупции в Киеве приближается к показателям 20-летней войны США в Афганистане.

Херш в своей статье также пишет о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе январской встречи с Владимиром Зеленским представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно США. Глава киевского режима, в свою очередь, ограничился лишь увольнением 10 из них, которые «нагло хвастались деньгами».

В феврале группа законодателей-республиканцев призвала Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь. По их словам, речь идёт о более чем $113 млрд из средств американских налогоплательщиков.

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Мирный черновик, НАТО и разногласия в администрации Байдена

В своём материале Сеймур Херш также пишет о том, что Объединённый комитет начальников штабов США поставил задачу составить черновик договора об окончании войны, который Вашингтон намерен предоставить России в случае их «поражения на поле боя» на Украине.

Наряду с этим журналист приводит слова осведомлённого сотрудника американской разведки о том, что между руководством Белого дома и разведывательным сообществом США произошёл «полный разрыв».

На этом фоне, по словам Херша, произошло «малоизвестное и редко обсуждаемое» развёртывание в Польше бригады 82-й воздушно-десантной дивизии и её последующее усиление бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развёрнута в Румынии. Их общая численность может превышать 20 тыс. человек. При этом их проинструктировали, что «они не могут атаковать россиян первыми».

Напомним, что в начале 2023 года Херш опубликовал собственное расследование об инцидентах на «Северных потоках». По данным лауреата Пулицеровской премии, полученным от осведомлённых источников, трансмагистральные газопроводы заминировали водолазы из США.

В эксклюзивном интервью на канале RT американский журналист подчёркивал, что президент США Джо Байден лжёт и замалчивает правду об инциденте, который был осуществлён Вашингтоном. По мнению Херша, американские власти могли бы в течение нескольких дней установить организаторов и исполнителей диверсии на «Северных потоках», но не станут этим заниматься, «поскольку знают, кто это сделал».

«В США прекрасно знают коррупционные схемы Зеленского»

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, в Белом доме, безусловно, осведомлены о коррупции на Украине, но предъявят соответствующий компромат на представителей киевского режима в нужное время.

«Думаю, они отслеживают в том числе всякие «проводки», счета и финансовые дела Зеленского. Когда ситуация припрёт, то компромата у них и без Херша будет предостаточно. Но, конечно, общий резонанс от этой статьи, не столько в самой Америке, сколько в других странах, будет. В этом смысле в Европе сейчас как-то более критически стали поглядывать в сторону Украины. Тут, как говорится, вода камень точит», — заявил собеседник RT.

Политолог Александр Дудчак также считает, что подобными историями о коррупционных схемах того или иного марионеточного лидера, коим является Владимир Зеленский, США впоследствии манипулируют ради принятия нужных им решений.

«По-моему, это всё не случайно, и это не просто всплывшая информация, дело в том, что это манера США. Они прекрасно знают все эти коррупционные схемы изначально, зачастую, сами же американцы в них участвуют. А после, когда нужно будет, они достают эти терабайты информации, показывают достоверные факты, и говорят: «Боже мой, с кем же мы имели дело», — сказал он в беседе с RT.