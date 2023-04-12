Херш заявил, что в США готовят черновик соглашения о завершении украинского конфликта

Военное руководство США поставило задачу разработать черновик соглашения об окончании военного конфликта на Украине, который предложат России в случае её проигрыша, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

«Два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов... составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.

Блинкен в интервью медиагруппе Funke вновь выступил против переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.