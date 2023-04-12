Херш заявил, что в США готовят черновик соглашения о завершении украинского конфликта
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«Два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов... составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.
6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.
Блинкен в интервью медиагруппе Funke вновь выступил против переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.