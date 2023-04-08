Блинкен вновь выступил против прекращения огня между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke вновь выступил против переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент интервью, американский дипломат считает неправильным сейчас вводить прекращение огня.

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой», — отметил он, добавив, что данный шаг был бы неправильным и якобы выигрышным только для России.

Как указал госсекретарь, прекращение огня «не будет справедливым и прочным миром».

«Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», — заявил он.

Ранее Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.