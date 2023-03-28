Блинкен считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой
- AP
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Госдеп вёл в своём YouTube-канале трансляцию выступления американского госсекретаря на видеоконференции, посвящённой Украине.
По его мнению, призывы к прекращению огня на Украине «также могут быть очень циничной ловушкой». Он утверждает, что в связи с этим нужно проявлять осторожность.
До этого Блинкен утверждал, что США готовы к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна «проявить признаки готовности к ней».
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.