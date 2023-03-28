Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

Госдеп вёл в своём YouTube-канале трансляцию выступления американского госсекретаря на видеоконференции, посвящённой Украине.

По его мнению, призывы к прекращению огня на Украине «также могут быть очень циничной ловушкой». Он утверждает, что в связи с этим нужно проявлять осторожность.

До этого Блинкен утверждал, что США готовы к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна «проявить признаки готовности к ней».

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.