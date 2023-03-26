Узнать больше

Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.
Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.

«Это они (западные страны. — RT) зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот ещё миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», — сказал российский лидер.

Ранее  замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить