Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.

«Это они (западные страны. — RT) зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот ещё миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», — сказал российский лидер.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.