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Рябков: Россия призывает США не идти по пути эскалации

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Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя призывы о поставках кассетных боеприпасов на Украину.
Рябков: Россия призывает США не идти по пути эскалации
  • РИА Новости

«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что для поставок Украине рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные системы.

«Тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны», — добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.

Кроме того, Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

Такое мнение выразило издание China Daily.

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