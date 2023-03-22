Рябков: Россия призывает США не идти по пути эскалации

Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя призывы о поставках кассетных боеприпасов на Украину.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что для поставок Украине рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные системы.

«Тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны», — добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.

Кроме того, Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

Такое мнение выразило издание China Daily.