Рябков: Россия призывает США не идти по пути эскалации
- РИА Новости
«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — цитирует его ТАСС.
Рябков отметил, что для поставок Украине рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные системы.
«Тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны», — добавил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Кроме того, Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.
Такое мнение выразило издание China Daily.