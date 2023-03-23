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Блинкен утверждает, что США готовы к «конструктивной дипломатии» с Россией

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что США готовы к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна «проявить признаки готовности к ней».
Блинкен утверждает, что США готовы к «конструктивной дипломатии» с Россией
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность», — сказал Блинкен во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, какие усилия предпринимает Вашингтон для окончания конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о желании США и Евросоюза не допустить мирных переговоров по Украине.

Блинкен также заявлял, что США сейчас настроены на продолжение поставок оружия украинской армии, а не на дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта.

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