Блинкен заявил, что США больше настроены на вооружение Киева, чем на дипломатию с Россией

США сейчас настроены на продолжение поставок оружия украинской армии, а не на дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта, подтвердил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Как пишет ТАСС, Блинкен утверждает, что на Украине должен быть «справедливый и прочный мир».

«Справедливый в том смысле, что [он] отражает принципы Устава ООН. Если же речь идёт о мире, который позволяет России сохранить всю полученную силой территорию, то это не справедливость», — сказал он.

«Я не вижу свидетельств того, что сейчас Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании и переговорах, которые бы положили конец этой войне. Поэтому самым быстрым способом завершить её является продолжение оказания поддержки Украине, чтобы она была сильна на поле боя, дабы, будем надеяться, в какой-то момент Путин понял реальность: что это должно остановиться, что он не добьётся успеха и что он готов к дипломатии и переговорам», — заявил американский госсекретарь на пресс-конференции в столице Нигера Ниамее.

Как отметил представитель Белого дома Джон Кирби, США выступают против перемирия на Украине, потому что прямо сейчас этот будет означать закрепление достижений России и якобы станет нарушением Устава ООН.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.