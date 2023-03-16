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Кирби сообщил, что США выступают против установления перемирия на Украине прямо сейчас

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США выступают против перемирия на Украине, потому что прямо сейчас этот будет означать закрепление достижений России и якобы станет нарушением Устава ООН. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби сообщил, что США выступают против установления перемирия на Украине прямо сейчас
  • AP
  • © Susan Walsh

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

«России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций», — добавил чиновник.

Вашингтон не считает, что это приведёт к «справедливому и продолжительному миру», сказал Кирби.

Венгрия ранее призвала начать мирные переговоры по Украине.

Министерство иностранных дел Белоруссии, в свою очередь, заявило о готовности предоставить площадку для этого.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».

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