Песков заявил о желании Запада не допустить мирных переговоров по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о желании США и Евросоюза не допустить мирных переговоров по Украине.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон, преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что западные страны «не разрешают Киеву даже думать» об этом.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Китай «может использовать» визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для призывов к прекращению огня на Украине.