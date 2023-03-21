Узнать больше

Песков заявил о желании Запада не допустить мирных переговоров по Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о желании США и Евросоюза не допустить мирных переговоров по Украине.
Песков заявил о желании Запада не допустить мирных переговоров по Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон, преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что западные страны «не разрешают Киеву даже думать» об этом.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Китай «может использовать» визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для призывов к прекращению огня на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить