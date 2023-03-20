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Блинкен: США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.
Блинкен: США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине
  • РИА Новости

Трансляция выступления Блинкена велась на сайте Госдепа.

Он считает, что Китай «может использовать» визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для призывов к прекращению огня на Украине.

По его словам, в Вашингтоне считают, что фундаментальным элементом любого мирного плана по Украине должно быть подтверждение её суверенитета. Также он заявил, что американская администрация считает инициативы, не предусматривающие это, «тактикой затягивания времени».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложенным Китаем планом по урегулированию украинского конфликта.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

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