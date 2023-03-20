Путин: Россия внимательно ознакомилась с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложенным Китаем планом по урегулированию украинского конфликта.

«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что российская сторона понимает, что Пекин исходит из принципов справедливости.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.