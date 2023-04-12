Захарова: невнятные объяснения США по «Северным потокам» подтверждают версию Херша

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невнятные объяснения, измышления, а также нереалистичные версии США по поводу участия американской стороны в подрывах «Северных потоков» подтверждают версию американского журналиста Сеймура Херша об участии Вашингтона в данной диверсии.
Захарова: невнятные объяснения США по «Северным потокам» подтверждают версию Херша
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний»... вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша», — цитирует её ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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