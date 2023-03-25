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Путин — о подрыве «Северных потоков»: за нападением стоят спецслужбы США

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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24», что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США,
Путин — о подрыве «Северных потоков»: за нападением стоят спецслужбы США
  • РИА Новости

По его мнению, правды о произошедшем будет трудно добиться, но когда-нибудь она вскроется.

«Американский журналист, который сейчас стал довольно известным в мире, он провёл расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», — сказал Путин.

Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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