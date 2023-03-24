Херш: Джейк Салливан уже прорабатывал подрыв «Северных потоков» в конце 2021 года
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«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — сказал журналист.
Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Кроме того, в материале говорится, что Джейк Салливан причастен к составлению плана по теракту: президент Джо Байден уполномочил его «собрать межведомственную группу для разработки плана» по уничтожению труб.
Вместе с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в конгрессе, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к подрыву «Северных потоков».
По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах, чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.