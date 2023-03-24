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Херш: Джейк Салливан уже прорабатывал подрыв «Северных потоков» в конце 2021 года

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Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью China Daily.
Херш: Джейк Салливан уже прорабатывал подрыв «Северных потоков» в конце 2021 года
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — сказал журналист.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Кроме того, в материале говорится, что Джейк Салливан причастен к составлению плана по теракту: президент Джо Байден уполномочил его «собрать межведомственную группу для разработки плана» по уничтожению труб.

Вместе с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в конгрессе, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к подрыву «Северных потоков».

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах, чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

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