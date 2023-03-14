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Путин заявил, что США теоретически заинтересованы во взрывах на «Северных потоках»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ (СПГ).
Путин заявил, что США теоретически заинтересованы во взрывах на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

По его словам, России очень сложно заниматься своим собственным расследованием, поскольку её специалистов не допускают на место теракта.

«То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали», — цитирует его РИА Новости.

Также Путин назвал чушью версию о том, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.

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