Путин заявил, что США теоретически заинтересованы во взрывах на «Северных потоках»
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
По его словам, России очень сложно заниматься своим собственным расследованием, поскольку её специалистов не допускают на место теракта.
«То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали», — цитирует его РИА Новости.
Также Путин назвал чушью версию о том, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.