Путин заявил, что США теоретически заинтересованы во взрывах на «Северных потоках»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ (СПГ).

Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

По его словам, России очень сложно заниматься своим собственным расследованием, поскольку её специалистов не допускают на место теракта.

«То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали», — цитирует его РИА Новости.

Также Путин назвал чушью версию о том, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.