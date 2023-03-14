Путин назвал чушью версию о том, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину назвал чушью версию, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.

Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, взрывы подобной мощности и на такой глубине могут выполнить лишь специалисты, которые поддерживаются «всей мощью государства, которое располагает определёнными технологиями».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил: для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».