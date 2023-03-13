Россия призвала СБ ООН срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на СП

Совет безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, в Нью-Йорке продолжается работа над российским проектом резолюции СБ ООН об учреждении Генсеком всемирной организации независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на трубопроводах.

Захарова отметила, что делегация России провела четыре раунда переговоров в попытке выработки приемлемого для всех членов Совета Безопасности ООН текста.

Отмечается, что поиск компромисса будет продолжен, так как важно установить заказчиков и исполнителей теракта.

В МИД также обратили внимание на недавно появившиеся данные о том, что во время обследования компанией Nord Stream AG одной из ниток «Северного потока» в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 км от места взрыва обнаружили «предмет», который может представлять собой элемент взрывного устройства.

Посол Дании, которого на прошлой неделе вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, «на тот момент проявил незнание данного факта». При этом сегодня в ходе встречи датский посол заявил, что принимаются все меры для изучения этой ситуации с учётом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами, сообщила Захарова.

«Обнаруженная в ходе упомянутого обследования «находка» ещё раз подчёркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарём ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем», — заявила Захарова.

В сообщении говорится, что если западные страны откажутся от конструктивной работы над проектом резолюции, то это будет свидетельствовать о намеренном создании препятствий в установлении истины в вопросе терактов на «Северных потоках».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.