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Блинкен: ни одно федеральное агентство США не причастно к подрыву «Северных потоков»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в конгрессе, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к подрыву «Северных потоков».
Блинкен: ни одно федеральное агентство США не причастно к подрыву «Северных потоков»
  • AP
  • © Jose Luis Magana

Во время слушаний в комитете палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Брэдли Шерман задал Блинкену вопрос, может ли госсекретарь заверить мир в том, что ни одно государственное ведомство США не причастно к подрыву «Северных потоков».

«Да, могу», — ответил Блинкен.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

После этого ряд американских и европейских СМИ опубликовали серию материалов о якобы непричастности Белого дома к диверсии. В некоторых газетах появились версии о том, что за терактом стоит некая «проукраинская группировка». В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах, чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

Сам Херш выразил мнение, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.

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