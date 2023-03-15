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Херш: Байдену не хватит мужества признать ответственность за подрыв «Северных потоков»

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Президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву «Северных потоков», считает американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на трубопроводах в Балтийском море.
Херш: Байдену не хватит мужества признать ответственность за подрыв «Северных потоков»
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«У него и его команды по национальной безопасности не было ни мужества, ни честности сказать, что было сделано и почему. На данном этапе, если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды», — считает Херш, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

Он также назвал чушью версию, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

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