МИД: США и Германия попались на вбросе в СМИ ложных версий терактов на «Северных потоках»

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Вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.
МИД: США и Германия попались на вбросе в СМИ ложных версий терактов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», — цитирует её РИА Новости.

Захарова отметила, что вброс в СМИ ложных теорий ЧП был нужен США и Германии, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию о подрывах «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.

Он отметил, что в американской администрации знают, что диверсии были устроены по приказу президента США Джо Байдена.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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