Херш: США взорвали «Северные потоки», а у Байдена всё в порядке

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию о подрывах «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.

«Они знают, что это сделал президент (США. — RT). Вопрос можно поставить и иначе, но никто из репортёров на пресс-конференции его не задал. Мы взорвали трубопровод, а у Байдена всё в порядке», — сказал он.

По словам Херша, всё, что требуется от журналистов пула Белого дома, — это однажды спросить президента США Джо Байдена или его пресс-секретаря о том, ставил ли когда-либо президент задачу всесторонне изучить, кто устроил взрыв на трубопроводах.

Журналист считает, что у США есть «невероятные разведывательные возможности», в том числе радиоэлектронная разведка и источники, поэтому они «могли бы получить ответ по этой истории в течение нескольких дней».

«Но вопроса, конечно, никто не задал. И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем всё [где-то] фиксировать?» — отметил Херш.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Кроме того, в материале говорится, что Джейк Салливан причастен к составлению плана по теракту: президент Джо Байден уполномочил его «собрать межведомственную группу для разработки плана» по уничтожению труб.