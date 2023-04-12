Президент Украины Владимир Зеленский присвоил порядка $400 млн, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«Зеленский покупал топливо у России — страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы с американских долларов, предназначенных для дизельного топлива», — написал он в своём блоге.

По словам Херша со ссылкой на данные аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году киевский режим присвоил по меньшей мере $400 млн.

Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с афганской войной, хотя, как отметил Херш, профессиональных аудиторских отчётов от Украины ждать не придётся.

Ранее сообщалось, что Агентство международного развития США (USAID) получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

В американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.