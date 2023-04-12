Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн

Короткая ссылка
RT
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил порядка $400 млн, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Dominika Zarzycka/NurPhoto

«Зеленский покупал топливо у России — страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы с американских долларов, предназначенных для дизельного топлива», — написал он в своём блоге.

По словам Херша со ссылкой на данные аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году киевский режим присвоил по меньшей мере $400 млн.

Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с афганской войной, хотя, как отметил Херш, профессиональных аудиторских отчётов от Украины ждать не придётся.

Ранее сообщалось, что Агентство международного развития США (USAID) получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

В американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить