Херш заявил, что Зеленский покупал топливо у России и присвоил порядка $400 млн
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«Зеленский покупал топливо у России — страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы с американских долларов, предназначенных для дизельного топлива», — написал он в своём блоге.
По словам Херша со ссылкой на данные аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году киевский режим присвоил по меньшей мере $400 млн.
Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с афганской войной, хотя, как отметил Херш, профессиональных аудиторских отчётов от Украины ждать не придётся.
Ранее сообщалось, что Агентство международного развития США (USAID) получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.
В американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.