США получили 178 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине

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Агентство международного развития США (USAID) получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.
США получили 178 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила на слушаниях в комитете палаты представителей и. о. генинспектора агентства Николь Анджарелла.

«Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной», — цитирует ТАСС Анджареллу.

По её словам, это на 556% сообщений больше, чем за предыдущие 11 месяцев.

При этом она добавила, что на сегодняшний день «нет серьёзных уголовных выводов», связанных с помощью агентства Украине. 

Ранее в американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь. 

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