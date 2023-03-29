США получили 178 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине
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Об этом заявила на слушаниях в комитете палаты представителей и. о. генинспектора агентства Николь Анджарелла.
«Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной», — цитирует ТАСС Анджареллу.
По её словам, это на 556% сообщений больше, чем за предыдущие 11 месяцев.
При этом она добавила, что на сегодняшний день «нет серьёзных уголовных выводов», связанных с помощью агентства Украине.
Ранее в американском конгрессе ряд законодателей-республиканцев призвали Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.