Трамп не стал комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался комментировать роль Вашингтона в подрыве «Северных потоков».

«Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому не отвечу... Могу только сказать, кто этого не совершал: это Россия», — сказал он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.