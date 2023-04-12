Трамп не стал комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»
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«Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому не отвечу... Могу только сказать, кто этого не совершал: это Россия», — сказал он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.