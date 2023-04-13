Задействуется сетевая инфраструктура Украины: ФСБ заявила об использовании Западом новых видов кибероружия против России

Соединённые Штаты Америки и страны НАТО используют территорию Украины для проведения хакерских атак на объекты гражданского назначения в России. Также подразделения наступательных киберопераций стран Запада задействуют сетевую инфраструктуру Украины, что позволяет им «скрыто применять новые виды кибероружия», сообщили в ФСБ. При этом США стремятся представить автором кибератак исключительно Украину. В общей сложности силовыми ведомствами зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России с начала 2022 года.

Соединённые Штаты Америки совместно с НАТО осуществляют кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России», — говорится в сообщении.

При этом в Федеральной службе безопасности РФ отметили, что подразделения наступательных киберопераций стран Запада задействуют сетевую инфраструктуру Украины, что позволяет им «скрыто применять новые виды кибероружия».

«С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы. При этом кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединённого командования Пентагона во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками», — пояснили в ФСБ.

Российские силовики заявили, что располагают возможностями по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности.

В ведомстве сообщили, что с начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России: «Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны».

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявлял, что Россия стала целью западных стран в киберпространстве. В частности, он отметил, что военные Великобритании в ходе учений под эгидой НАТО на регулярной основе моделируют ситуации нанесения киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы.

«В 2022 году Россия подверглась беспрецедентным кибератакам извне. Фактически мы стали целью скоординированной агрессии, в которую вовлечены спецслужбы, транснациональные IT-корпорации и «хактивисты» коллективного Запада и его марионеток», — говорил он в интервью ТАСС.

При этом, по его словам, российские власти всегда были готовы к массированным кибератакам, а отечественная IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать хакерским атакам.

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских, в свою очередь, заявил, что Украина является одной из стран, с территории которых зафиксировано наибольшее число кибератак против России: «Она выполняет роль наконечника киберстрелы».

Он также отметил, что на Россию совершают до 1 млн кибератак в год.

«Была цифра, что в год проведения у нас чемпионата мира по футболу с целью срыва этого мероприятия было сделано 25 млн киберпокушений на российское мероприятие», — заявлял он на «Инфофоруме-2023».

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, западные кибератаки на информационные системы России с 2022 года увеличились на 65%.

Согласно данным МИД РФ, Соединённые Штаты планируют потратить в 2023 году $11 млрд на кибератаки на неугодные Вашингтону правительства. При этом на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине администрация президента США начала официальную подготовку киберкриминальных хакерских кадров.