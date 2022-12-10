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В МИД России заявили о планах США потратить $11 млрд на кибератаки неугодных правительств

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Соединённые Штаты планируют потратить в 2023 году $11 млрд на кибератаки неугодных Вашингтону правительств.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Только бюджет Пентагона на данные цели (кибератаки. — RT) в 2023 году составит более $11 млрд», — указал Сыромолотов.

Ранее начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского МИД Эрнест Чернухин сообщил, что на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине США начали официальную подготовку киберкриминальных хакерских кадров.

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